文藝作品專家評價和大眾評價，誰說了算

中評社北京11月4日電／據人民日報報導，一部文藝作品問世，總要面臨來自專業和大眾不同層面的接受與評價。本來，專家評價在研討會上，屬於專業圈內的褒優貶劣，大眾評價在讀者觀眾心裡，是閱讀與觀看過程中油然而生的感受，二者井水不犯河水。但現在，情況正在發生變化。



隨著互聯網新媒介的興起，人們表達感受與意見的途徑與方式日益多元，社交平台上的“觀點池”越來越大，不同觀點的交鋒也更直接更及時。一部電影上映，專家好評接連出現，但票房慘淡；一部新戲公演，觀眾跨城奔赴、蜂擁而至，但專家這廂避而不談，或者欲言又止。特別是在一些評獎評優活動中，專家認可度高、觀眾評價低，或者市場反應熱烈、最終評選失利的情況，頻頻引發關注討論。



一方面，出現“不一致”，並不意味著“一致”不可能。客觀地看，專業標準和群眾趣味並不矛盾，專家評價和大眾評價完全可以一致，可以並駕齊驅。文藝史上叫好又叫座的作品太多了，文藝創作恰恰應該奔著這個目標而去。



另一方面，我們要樂見其變。專家評價和大眾評價不一致，說明了作品的傳播接受範圍在擴大，不再只是“墻裡開花”，說明了文藝生態的活躍——人們看完一個劇，還願意去聽聽意見，看看和自己想的是不是一致，品一品未盡的滋味。專家和觀眾之間這種感受的流動，意見的映照，各種評價、趣味、思想的參差互鑒，恰恰說明了文藝生活的活力湧動。



有了“不一致”，有了討論，也會倒逼著專家和大眾反觀自省，進一步修正和完善自己的觀點。看看這專家意見裡，究竟有多少是公平而論的真知灼見，有多少是以藝術之名的削足適履、刻舟求劍，或者有多少是紅包評論、人情評論；反過來，大眾的評價裡，也要看看到底是發自內心的感受，還是為了傳播量、點擊量而起的噱頭，是個體心聲還是平台意見，抑或背後是粉絲經濟在推動。

