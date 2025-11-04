商務部就安世半導體相關問題應詢答記者問

中評社北京11月4日電／據商務部網站消息，問：近期，各界高度關注安世半導體問題磋商進展，請問商務部對此有何評論？



答：此前，中方已就安世半導體相關問題回應了有關記者的評論。我願再次強調，荷蘭政府9月30日發布行政令，不當干預安世半導體企業內部事務，之後荷企業法庭作出剝奪中國企業股權的錯誤裁決，嚴重侵害中國企業合法權益。此後，荷政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動且升級全球供應鏈危機。安世（荷蘭）10月26日宣布停止向安世（中國）供應晶圓，導致後者無法正常生產，造成了全球半導體產供鏈的動蕩和混亂。對此，荷方應承擔全部責任。



中方本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，於11月1日宣布將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨。但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動，這必將加深對全球半導體供應鏈的不良影響。這是中方和全球業界不願看到的。



中方希望，荷方從維護中荷、中歐經貿關係大局和產供鏈穩定與安全的角度出發，以負責任的態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法。同時，中方將堅定維護企業合法權益，並努力穩定全球半導體供應鏈的穩定暢通。



