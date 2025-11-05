中評側記：海協會與前海基會高層上海會細節

海協會會長張志軍和台灣海基會前董事長林中森一同步入會場（中評社 林艶攝） 中評社上海11月5日電（記者 林艶）昨天上午，由上海台灣研究所舉辦的兩岸關係回顧與展望座談會在上海舉行，來自海協會及前海基會高層齊聚一堂，共同回顧兩會協商歷史並就當前台海形勢交換意見看法。這是一場特別的座談會，有許多令人印象深刻的細節。



中評社記者看到，海協會會長張志軍特別率領孫亞夫、李亞飛、李文輝三位副會長共同參加，四位海協會高層同時公開出現在一場活動上的場景並不常見。前台灣海基會四位高層包括前董事長林中森、前副董事長陳長文、邱進益、周繼祥也應上海台灣研究所邀請赴滬參加此次座談會。林中森於2012年9月接替江丙坤擔任海基會董事長，直至2016年5月卸任。2013年6月，在上海與海協會會長陳德銘簽署《兩岸服貿協議》。會前，張志軍會長與林中森一行進行了會面交流，現場互動氣氛十分輕鬆熱絡。



值得關注的是，在這些與會者中有多位是“九二共識”達成的見證人，是兩會商談與兩岸關係發展的親歷者，張志軍在會上也高度評價他們曾為破除兩岸交流合作障礙、推動兩岸關係發展作出積極貢獻。1993年4月，在“九二共識”基礎上，海協會會長汪道涵與台灣海基會董事長辜振甫在新加坡舉行首次“汪辜會談”並簽署了《兩會聯繫與會談制度協議》等四項協議，而孫亞夫、李亞飛、邱進益等都是當時的直接參與者，親歷了台前幕後全過程。在這樣的一個場合，多位當年親歷者同聚一堂重溫歷史，亦是非常難得的一幕。



中評社記者還注意到，舉行此次座談會的上海新錦江大酒店也特別有故事。這個酒店也曾是汪辜會晤的地方，1998年10月15日下午，就在今次座談會的同一樓層四樓，原海協會會長汪道涵夫婦與原台灣海峽交流基金會董事長辜振甫夫婦在白玉蘭廳舉行茶敘。



兩岸關係歷經風雨洗禮，幾度跌宕起伏。兩會故舊齊聚一堂，共同回顧了兩會協商歷史，並強調了“九二共識”重要性。張志軍表示，兩岸及兩會關係的發展跌宕起伏根本原因，在於台灣方面對“九二共識”所體現的一個中國原則的認同和立場的變化。“九二共識”是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。是否承認“九二共識”，事關兩岸關係的性質和前途，是原則性、根本性的問題，事關國家統一、民族大義的大是大非，是不容模糊和迴避的。衹有堅持“九二共識”，兩會協商才能得以恢復和推進，兩岸同胞的利益才能得到充分維護。林中森則表示，“九二共識”是兩岸和平融合發展的基石。期盼兩岸炎黃子孫秉持民族大義，貫徹“九二共識”，共促兩岸和平融合發展，加速中華民族偉大復興，造福兩岸同胞，共享民族榮光。

