李枏答中評：日本難越美框架介入台海

中國社會科學院美國研究所戰略研究室副主任李枏回答中評社記者提問（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京11月6日電（記者 陳思遠）APEC峰會期間，高市早苗與台灣當局人員會面並在社交平台高調炒作，而特朗普並沒有就台灣問題表態。針對今後美、日在涉台問題上的介入動向，中國社會科學院美國研究所戰略研究室副主任李枏在11月2日舉行的第五屆雙C論壇期間接受中評社記者提問時指出，日本難超越美國框架單獨介入台海，其未來主要手段將是通過多邊場合渲染台灣問題。



李枏分析指出，高市早苗自視為安倍晉三的繼承者，因此她在台灣議題上表現出明顯的政策延續性，意圖延續所謂“台灣有事就是日本有事”的論調。然而，受國內憲法等限制，日本單獨採取突破性冒險行動的空間有限。



李枏強調，日本在台灣問題上的基本策略仍將以追隨美國政策為主。若美國如拜登政府時期那樣積極操弄“台灣牌”，日本便會跟進；若美國像特朗普任內那樣相對淡化處理，日本則會相應收斂。因此，日本脫離美國框架、獨自大幅升級介入力度的可能性較低。



此外，李枏表示，日本未來可能進一步借助多邊機制炒作台灣問題，例如通過強化美日同盟、推動美日韓三邊合作。目前可以看到，日本推動韓國涉入台海問題的態勢非常明顯，甚至拉攏北約等途徑，試圖將台灣問題渲染成為國際問題。但他認為，這種做法更多是煽風點火，而非起決定性作用。



綜上，李枏判斷，日本在台灣問題上仍將保持“有限主動”，即在配合美國戰略的前提下，通過多邊平台進行輿論渲染，但難以單方面做出嚴重違背中日四個政治文件原則的出格行為。