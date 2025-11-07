宋偉答中評：警惕美設“毒丸條款”限制中國

中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉在第五屆雙C論壇上接受中評社記者採訪（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京11月7日電（實習記者 邱姿爽）11月2日，在由中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合舉辦的第五屆雙C論壇上，中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉回答了中評社記者有關“若中美經貿博弈緩和，下一輪競爭博弈點在哪？”提問。他表示，未來中美經貿博弈可能圍繞“中間貿易”和“高科技出口管制”展開，而“國有企業與產業政策”問題雖在短期內不會被提上議程，但仍影響著中美經貿關係的平穩發展。



宋偉指出，第一個值得關注的領域是“中間貿易”問題。他以美國與越南的貿易談判為例指出，如果美方要求對含有中國零部件或原材料的商品徵收高額關稅，或在與其他國家的經貿協議中加入限制中國間接出口的“毒丸條款”，將對中國製造業和外貿出口帶來新的挑戰。他認為，這是中方應重點觀察和研判的方向。



其次，宋偉提到，高科技產品出口管制仍將是中美經貿談判的核心議題之一。特朗普曾表態稱美方將在部分技術或產品出口上有所放鬆，但其前提在於“即便不對華出口，中國也自己能生產出來”，而非主動放開。但美方願意在部分高科技產品出口上放開管制，對於減少重復性的產品研發、改善中美關係都具有重要意義。若未來美方主動調整相關政策，將成為中美經貿關係的重要突破口。



第三，宋偉談到，美國長期指責中國的國有企業和產業政策造成市場扭曲與貿易不公平，但這一問題在中美歷次經貿談判中始終未得到深入討論。原因在於，這一議題涉及中國的經濟體制與發展道路，敏感且複雜，屬於中國核心利益的組成部分，短期內不太可能成為談判重點，而且特朗普本人也價值觀色彩比較淡，不太會聚焦於這方面的問題，但長期來看圍繞有關問題的爭論和摩擦仍是影響中美關係的重要一環。



宋偉最後表示，未來中美經貿互動的重點仍在前兩個領域，即“中間貿易”與高科技出口。中美兩個貿易大國在全球貿易規則領域雖有衝突，但長期來看也有不少的共同利益，可以就全球貿易規則的改革與完善展開深入對話。如何在新的全球貿易規則框架下平衡競爭與合作，將成為決定中美經貿關係走向的關鍵。