趙明昊答中評：AI或成中美博弈主戰場

復旦大學美國研究中心副主任、教授趙明昊（資料圖） 中評社北京11月7日電（實習記者 邱姿爽）11月2日，在由中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合舉辦的第五屆雙C論壇上，復旦大學美國研究中心副主任、教授趙明昊就“若中美經貿博弈緩和，下一輪競爭博弈點在哪？”回答中評社記者提問時表示，對中美經貿關係不宜過度樂觀，未來競爭焦點可能轉向科技領域，尤其是人工智能技術的產業化。



趙明昊指出，儘管中美雙方在經貿領域近期出現一定緩和跡象，但從根本上看，結構性矛盾依然存在，短期內難以發生實質性轉變，美國減少對華經濟依賴的總體取向不會改變。他認為，隨著美國明年迎來新一輪的國會中期選舉、中國開啟“十五五”規劃進程，中美經貿關係在新階段將面臨更多複雜因素的影響，雙方要尋求新的經濟合作的互補性。雙方都清楚彼此具備“相互傷害能力”，因此在談判中不會輕易讓步，而是更注重減少自身在競爭中的脆弱性。



在談到未來競爭焦點時，趙明昊指出，科技領域，尤其是人工智能，將成為中美競爭的新主戰場。他提到，美國白宮7月發布的《贏得AI競賽：美國AI行動計劃》表明，美國已將人工智能視為大國競爭的關鍵領域。隨著人工智能等技術的快速產業化，中美圍繞科技的博弈正進入一個更為激烈、複雜的新階段。