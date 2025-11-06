王俊生答中評：韓國內輿論應客觀看待中國

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生在第五屆雙C論壇上回答中評社記者提問（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京11月6日電（實習記者 邱姿爽）11月2日，在由中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合舉辦的第五屆雙C論壇上，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生回答了中評社記者有關“韓國對華民意持續走低的影響及相關應對措施”問題。他表示，韓國國內反華情緒的高漲確實成為制約中韓關係發展的重要因素之一，但這種現象在一定程度上被政治化和放大化了。



王俊生指出，韓國的政治選舉深受國內輿論氛圍的影響，“反華”被部分政治勢力所利用，成為制約中韓關係發展最重要因素之一。然而，他也強調，韓國社會中真正持理性、客觀看待中國的群體仍占多數，輿論中的“反華”情緒與現實社會的整體態度存在差距。



王俊生表示，韓國輿論環境的偏向與媒體的報導導向密切相關。韓國媒體在進行涉華報導時往往聚焦負面議題，忽視兩國合作的積極面，這在客觀上強化了社會的偏見與誤讀。王俊生認為，韓媒輿論對中韓關係走向負有不可推卸的責任，應更多報導兩國交流合作的正面內容，促進理性認知。



在談及應對之策時，王俊生指出，韓國政府在引導國內輿論、處理中韓關係方面同樣負有關鍵責任。自李在明政府上台以來，韓國對華政策仍呈現“兩面性”：一方面強調在美韓同盟框架下處理對華關係，另一方面也表現出對中韓關係的高度重視。他提到，李在明8月訪美時並未提及台灣問題，顯示出一定的務實態度。



王俊生最後表示，中韓關係的未來走向很大程度上也取決於韓國國內輿論和政府的引導。唯有在理性與務實的基礎上，才能推動兩國關係健康穩定發展。