中評現場：張志軍上海對話林中森

由上海台灣研究所舉辦的兩岸關係回顧與展望座談會在上海新錦江大酒店舉行（中評社 林艶攝） 中評社上海11月5日電（記者 林艷）11月4日上午，由上海台灣研究所舉辦的兩岸關係回顧與展望座談會在上海新錦江大酒店舉行。海協會會長張志軍及孫亞夫、李亞飛、李文輝三位副會長出席座談會，台灣海基會前董事長林中森及陳長文、邱進益、周繼祥三位前副董事長也參加了此次座談會。座談會由上海台灣研究所所長倪永傑主持。



張志軍致辭表示，兩會互動見證了兩岸關係的發展變化，是兩岸關係的晴雨表。1992年11月，兩會通過香港會談和互致函電達成了各自以口頭方式表述“海峽兩岸均堅持一個中國原則”的“九二共識”。這一共識是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。



張志軍指出，回首兩岸關係的發展歷程，從1993年的汪辜會談到2005年國共兩黨開展交流對話，到2014年國台辦與台灣方面陸委會建立常態化聯繫溝通機制，再到2015年11月兩岸領導人的歷史性會晤，這一系列政治互動無一不是建立在“九二共識”共同政治基礎上。兩會協商也同樣建立在這一政治基礎上。過去30多年，兩會互動兩起兩落的歷程，與兩岸關係跌宕起伏的軌跡基本相同。



張志軍強調，兩岸及兩會關係的發展之所以跌宕起伏，究其根本，是由於台灣方面對“九二共識”所體現的一個中國原則的認同和立場的變化。這段歷史告訴我們：衹有堅持“九二共識”，認同兩岸同屬一個國家，兩岸關係才能撥雲見日、柳暗花明，兩會協商才能得以恢復和推進，兩岸同胞的利益才能得到充分維護。否認“九二共識”、破壞這一共同政治基礎，兩岸關係勢必出現波折甚至倒退，取得的很多成果也會得而復失，直接損害兩岸同胞尤其是台灣同胞的利益。我們要堅持“九二共識”毫不動搖，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，維護好我們的共同家園。



台灣海基會前董事長林中森致辭表示，“九二共識”是兩岸和平融合發展的基石。期盼兩岸炎黃子孫秉持民族大義，貫徹“九二共識”，共促兩岸和平融合發展，加速中華民族偉大復興，造福兩岸同胞，共享民族榮光。

