十五運會香港賽區場館巡禮

11月2日，香港觀眾在歐陽瑋欣／袁廷芝獲勝後歡呼。當日，在香港舉行的第十五屆全運會沙灘排球女子小組賽F組比賽中，香港隊組合歐陽瑋欣／袁廷芝2比0戰勝遼寧隊組合富宇菲／劉宜欣。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月5日電／據新華社報道，第十五屆全國運動會開幕在即，香港進入“全運時間”。本次全運會，香港賽區承辦八個競賽項目與一個群眾賽事活動，並以“簡約、安全、精彩”為辦賽原則，賽區場館也為香港提供了全方位的展示機會。



香港賽區首個競技項目沙灘排球正在維多利亞公園如火如荼進行。維多利亞公園足球場搖身一變，成為鋪滿細軟金沙的沙灘排球賽場，為這片都市綠洲注入了全新的濱海活力與動感韵律。共52支隊伍的104名運動員在此參賽，爭奪男、女子組項目的兩塊金牌。



香港特區政府全運會統籌辦公室主任楊德強日前接受記者採訪時表示，沙灘排球的比賽場地已按照全運會最高標準完成“變身”，成為香港歷來最大型的沙排比賽場地，設有主場、副場、熱身及訓練場等7個沙排場，場地的沙子和燈光都經過嚴格挑選。



沙灘排球運動員、重慶二隊的組合韓金諭和楊子琦賽後告訴記者，現場無論場地、觀眾氣氛、比賽氛圍都非常好，“香港這個場地，比其他場地都要寬闊一點，救球都不會被阻礙，對運動員發揮非常有利，希望以後有機會再來香港比賽”。



比賽中場休息時，觀眾們跟隨音樂舞動身體，鄰座不相識的球迷因為對同一套戰術的不同見解而手舞足蹈地“辯論”起來。賽場上的電光石火，在看台上化作無數個分享與共鳴的微小瞬間。



作為香港承辦賽事最多的場地，今年三月開幕的啟德體育園也備受期待。本屆全運會的擊劍、男子手球、七人制橄欖球和保齡球賽事將在這里舉行。這個毗鄰維多利亞港，能容納約5萬名觀眾的香港新地標，背靠香港獅子山，靜靜地坐落在公園綠地中，等待運動健兒的到來。



記者來到啟德體育園時，看到全運會主題裝置已經悄然“上新”。體育園的體育大道沿途遍布本屆全運會的裝飾宣傳元素，形態各異的吉祥物“喜洋洋”“樂融融”雕塑讓人眼前一亮。十五運會和殘特奧會建築裝置設計比賽獲獎作品《一步一腳印》也矗立在啟德車站廣場，作品由六米高的運動鞋與地面的大鞋印組成，表達“傷健共融”的主題，展現運動員堅毅踏實的精神，呼應大灣區發展一路走來的堅實步伐。

