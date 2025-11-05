張志軍：是否承認“九二共識”不容模糊迴避

海協會會長張志軍致辭（中評社 林艶攝） 中評社上海11月5日電（記者 林艷）海協會會長張志軍11月4日上午出席由上海台灣研究所舉辦的兩岸關係回顧與展望座談會並致辭表示，兩岸及兩會關係的發展跌宕起伏根本原因，在於台灣方面對“九二共識”所體現的一個中國原則的認同和立場的變化。是否承認“九二共識”，事關兩岸關係的性質和前途，是原則性、根本性的問題，是不容模糊和迴避的。衹有堅持“九二共識”，兩會協商才能得以恢復和推進，兩岸同胞的利益才能得到充分維護。



張志軍表示，憶往昔，兩岸關係歷經風雨洗禮，幾度跌宕起伏，給後人留下了深刻的啟示，值得總結和思考。在座的多位是“九二共識”達成的見證人，是兩會商談與兩岸關係發展的親歷者，曾為破除兩岸交流合作障礙、推動兩岸關係發展作出積極貢獻，並對兩岸關係當前局面感慨良多。希望大家借此次新朋老友相聚之機，結合自身經歷和思考，開展深入交流，為推進兩岸關係發展貢獻智慧。



會上，張志軍具體談了三點看法：



第一，兩會互動見證了兩岸關係的發展變化，是兩岸關係的晴雨表。上世紀90年代初，隨著兩岸民間交流往來蓬勃興起，兩岸分別成立海峽兩岸關係協會與台灣財團法人海峽交流基金會。海協會成立後，立即與台灣海基會建立工作聯繫，著手處理兩岸交往中衍生的具體問題，並強調海峽兩岸協商處理交往中的具體問題是中國的內部事務。1992年11月，兩會通過香港會談和互致函電達成了各自以口頭方式表述“海峽兩岸均堅持一個中國原則”的“九二共識”。正是在這一政治基礎上，1993年4月汪辜會談成功舉行並簽署四項協議，這是1949年以來兩岸高層人士以民間名義首次進行的會談，推動兩岸關係邁出了歷史性的重要一步。1998年10月，汪道涵會長與率團來訪的辜振甫董事長會晤，並達成四項共識。90年代，兩會先後舉行了20多次不同層級的商談，為推動兩岸關係發展發揮了重要作用。

