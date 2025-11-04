韓情報機構稱朝美可能明年3月後推進首腦會談

中評社香港11月4日電／韓聯社報導，韓國國家情報院（國情院）4日在國會情報委員會國政監查會上彙報稱，已確認朝鮮國務委員會委員長金正恩在幕後籌備朝美首腦會談的動向，並據此推測，朝美舉行首腦會談的可能性較高，相關事宜或在明年3月的韓美聯演結束後推進。



國會情報委員會幹事、議員朴善源和李成權當天在記者上發佈上述內容。國情院表示，朝美雖未能借亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議之機舉行首腦會談，但院方通過多種渠道掌握到朝鮮在幕後籌備與美對話的動向，其中包括朝方對美國政府對朝事務工作人員進行分析的動向。



國情院表示，朝鮮在有關其“擁核國”立場的措施中，近期也出現了微妙變化。金正恩9月在最高人民會議上發表講話稱，只要美方放棄無核化目標，朝美領導人就能夠舉行會晤。但自此之後，朝方避免直接提及核武裝相關內容，調整措辭強度。



美國總統特朗普上月底在訪問亞洲之前，闡明願借此之機同金正恩會晤的立場，但當時朝鮮安排外務相崔善姬訪俄行程。有觀點當時認為，若朝美首腦會談舉行，作為金正恩的核心心腹，崔善姬將陪同金正恩出訪，崔善姬訪俄或意味著朝美首腦會談很可能落空。而據國情院觀測，鋻於與美方對話的可能性，朝鮮直到最後一刻一直權衡是否安排崔善姬訪俄。因此據國情院研判，金正恩有意與美方對話，可能在會談條件形成後嘗試與美方接觸。



國情院還表示，朝美舉行首腦會談的可能性較高，朝鮮正以與俄方進一步靠攏、改善對華關係為基礎，謀求與美方的共處方式，預計朝美首腦會談事宜可能在明年3月的韓美聯演結束後重新推進。