本田將在印度生產並出口EV全球戰略車型

中評社香港11月4日電／本田10月29日宣佈，將在印度生產純電動汽車（EV）的全球戰略車型。將把印度打造成2027年度上市的新款純電SUV的出口基地。印度市場增長潛力巨大，且製造成本低於日本。在中國製造的低價EV席捲市場的背景下，本田將通過提升成本競爭力應對挑戰。



日經新聞報導，日本整車廠商的常規模式是在日本國內工廠確立技術，再把生產模式轉移到海外。僅在日本進行供應鏈改革存在局限性。因此本田將反過來從印度向日本出口，挑戰價格競爭。



本田10月29日上午在“日本移動出行展2025”的媒體開放活動中公開了新款EV“Honda 0 α”的試製車。



本田計劃於2026年在美國推出其主力EV系列“0”的首款車型，該車屬於中型SUV，隨後在2027年推出第二款車型——高端轎車“Honda 0 SALOON”。



作為0系列第三款車型的Honda 0 α將於2027年度在日本上市。Honda 0 α採用了符合日本道路狀況的緊湊型尺寸。此次為提升Honda 0 α的成本競爭力，選擇印度作為生產地。



本田以全球推廣為前提開發的0系列EV截至第二款車型均以美國為主要生產地。美國的生產成本較高，在中國低價EV佔據優勢的亞洲市場需要進行低成本生產。



因此本田把目光投向了印度。印度政府制定了到2030年使EV普及率提升至3成的宏偉目標。2024年印度汽車銷量超過500萬輛，高於日本（442萬輛），規模位居世界第三。有預測數據顯示，到2030年印度汽車年銷量將超過700萬輛。



本田的印度工廠目前並未生產EV。在印度生產EV除了可通過低廉的人工費提高成本競爭力之外，還有望通過擴大產量來降低成本，本田從中發現了取勝的機會。



自2024年3月起，本田開始將其在印度生產的小型汽油SUV“WR-V”進口到日本銷售。1個月內接到的訂單量超過月度銷量計劃的4倍。200～240萬日元（約合人民幣9.31～11.16萬元）的親民價格推動了銷量增長。



WR-V的成功推動了本田決定在印度生產EV。此次的Honda 0 α是本田首款從策劃階段就以印度為軸心打造的全球戰略車型。



中國企業的EV在日本及東南亞市場擴大了銷量。比亞迪（BYD）的降價銷售策略取得成效，9月比亞迪在日本市場的進口車銷量創出單月歷史新高。本田對中國企業的價格攻勢產生了危機感。



當前的擔憂因素是日元貶值。由於預期高市早苗政府會推行積極財政政策和貨幣寬鬆政策，日元呈現出貶值趨勢，導致進口汽車的成本上升。



0系列車型的定位是“體現本田夢想的交通工具”。目前日本的EV普及率不到2%，在已開發國家中處於最低水準。



Honda 0 α能否激發那些不熟悉EV的日本消費群體的需求？本田從印度發起的挑戰將成為檢驗這一點的試金石。