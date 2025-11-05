快評：特朗普不表態護台　才是實質的

中評社快評／美國總統特朗普近日接受CBS訪問時，再次聲稱得到中方保證，在他任內不會攻打台灣，特朗普也再次拒絕明確表態美國是否會保護台灣。特朗普所謂的中方保證，虛實難辨，倒是其拒絕明確表態護台，才是實質的。



如果說中方對美方真的有所保證，美方對中方的承諾又是什麼？中美都G2了，凡事總須對等，何況過往是美方依仗霸權不講道理，中方要討回公道。與其說美國仍存心介入台灣，不如說美國正在加速做戰略退卻。



大陸會不會攻台，不是取決於對美有過什麼虛實難辨的所謂保證，而是“台獨”和美國會否再進行瘋狂挑釁，特別是美國是否繼續瘋狂觸碰大陸紅線。此外，20年前大陸公布實施的《反分裂國家法》，對什麼情況下對台動武作出明確法律規定，大陸必然依法、也必須依法辦事。



迄今為止，大陸仍然堅持和平統一的大政方針，強調“以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項”。“台獨”和美國不再進行瘋狂挑釁，大陸和平統一的大政方針就會堅持到底，否則，誰也無法預測大陸何時動手。



過去美國前總統拜登任內曾五度表態防衛台灣，對中美關係造成惡劣影響。當然，美國現任、或前任總統是否表態防衛台灣，對台海局勢已不起決定性作用。中國大陸早已在推動兩岸關係發展上扮演主導角色，牢牢掌握“主導權”和“主動權”。G2了的世局，中方必更有作為，美方只能選擇戰略退卻。