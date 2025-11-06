社評：特朗普G2意味中美兩強合作而非共管

特朗普在中美峰會中表現出平等尊重的姿態 美聯圖 中評社香港11月6日電（評論員 冬日）特朗普在此次中美峰會前後以G2指代中美兩國關係，引發外界眾多猜想。我們認為，特朗普的“G2說”表明，他開始正視和尊重中國的強大，不得不承認中國的平等地位。這意味著今後特朗普政府可能會更重視中國的影響力，更多地尋求與中國的務實合作，但並不意味著特朗普政府謀求與中國聯手統治全世界（兩強共管），也不意味著美國會放棄對華競爭遏制戰略（脫鉤斷鏈）。



特朗普10月30日在釜山“習特會”前1小時用全大寫英文發帖子：“G2峰會即將召開！”。11月1日下午，“習特會”已過去兩天半，特朗普對此次峰會依然津津樂道，再發帖子：“我和中國習主席的G2會晤對兩國而言都十分偉大。此次會晤將帶來持久和平與成功。願上帝保佑中國和美國！”。美國防長赫格塞斯“有樣學樣”，在與中國防長會晤後發出帖子，也以“G2”稱呼美中關係，也說“願上帝保佑中國和美國”，成為特朗普內閣的第一個“跟風者”，其態度與之前的對華態度判若兩人。



11月2日晚間，特朗普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）“60分鐘”節目專訪時說：“我們和中國關係很好，希望他們也能和我們關係很好。但我確實認為，中國和美國和睦相處很重要，我們在高層相處得很好。”被問及“中國威脅”時，特朗普說：“這就像其他人一樣。我們對他們來說也是個威脅。你們說的很多事，我們對他們也做了。看，這是一個競爭非常激烈的世界，尤其是涉及到中國和美國的時候。而且我們一直在盯著他們，他們也一直在盯著我們。與此同時，我認為我們相處得非常好，而且我認為通過與他們合作，我們能夠變得更大、更好、更強，而不是把他們擊垮。”



這兩段話就是對特朗普G2說的完美闡釋：“中美和睦共處很重要；兩國高層相處很好；雙方對彼此都是威脅；通過合作雙方都可以變得更好；雙方無法擊垮對方”。應當說，這至少是近15年來美國總統對於中美關係最誠實、最現實、最積極的評價。他實際上呼應了中國領導人的“中美兩個大國可以相互成就，共同成功”論。特朗普此說比拜登不斷強調“要在大國競爭中勝出”，揚言“只要我在任上，中國就別想超過我們”要高明得多，對於中美關係穩定也更具建設性。



可以相信，這是特朗普的真實想法，是他在第一任到現在與中方打交道過程中悟出的真切感受。他用G2來形容，是因為他不是外交戰略家出身，他不會措辭嚴謹，想到什麼就說什麼。他可能認為用G2來形容美中關係最貼切。在他眼裡，中國是這個世界上唯一堪輿美國強大相比的對手，也因此可以成為互利領域的真正合作夥伴。