撥款法案再失敗　美政府即將刷新“停擺”紀錄

中評社香港11月5日電／美國國會參議院4日再次未能通過聯邦政府臨時撥款法案。這意味著10月1日開始的本輪聯邦政府“停擺”即將打破2018年底至2019年初“停擺”35天的紀錄，成為美國歷史上持續時間最長的一次“停擺”。



新華社報導，參議院當天第14次嘗試推進一項已獲眾議院通過的臨時撥款法案，以維持聯邦政府正常運轉，但相關程序性投票未能獲得推進該法案所需的60票。這導致引發政府“停擺”的財政僵局依舊延續，“停擺”的時長記錄將於美國東部時間11月5日零時起被刷新。



民主、共和兩黨圍繞臨時撥款法案的主要爭議在於醫保福利開支。美國《平價醫療法案》醫保的2026年度參保登記於11月1日啟動。由於兩黨未能就相關政府補貼達成一致，保險公司公佈的年度保費大幅上漲。參議院民主黨領袖舒默4日在社交媒體上發文稱，共和黨人應該為明年飆升的醫保價格負責，

“400萬美國人將完全失去醫療保險”。



美國總統特朗普則繼續把“停擺”歸咎於民主黨。3日，監管“補充營養援助計劃”的美國農業部表示將動用一筆46.5億美元的應急資金，作為該項目11月的部分食品救濟金進行發放。然而，特朗普4日在社交媒體上發文稱，這些數千萬低收入民眾急需的救濟金“衹有在激進左翼民主黨人給政府開門之後才能發放”。



美國聯邦政府運轉資金本應來自年度預算撥款。國會兩黨通常應在10月1日新財年開始前通過新的年度撥款法案。但由於近年來兩黨爭鬥激烈，往往無法及時達成一致，國會便試圖通過臨時撥款法案暫時維持聯邦政府運轉。



當天參議院投票前，參議院共和黨領袖圖恩在國會大廈回答記者提問時表示，希望能夠在本周打破財政僵局。他認為，“有些人意識到這種情況已經

持續太久，給美國人民帶來了足夠多的痛苦，是時候結束這一切了”。