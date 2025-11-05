美交通部長警告“大規模混亂”即將來臨

11月4日，在美國俄勒岡州波特蘭，等待領取免費食物的人們在街頭排起長隊。（圖源：新華社） 中評社北京11月5日電／據新華社報導，新華社北京11月5日電 美國國會參議院4日再次未能通過聯邦政府臨時撥款法案，自10月1日開始的聯邦政府“停擺”時長已追平2018年底至2019年初創造的35天紀錄。美國交通部長肖恩·達菲當天警告稱，如果“停擺”再延長一周，“可能將被迫關閉部分空域”。



美國歷史上持續時間最長的“停擺”



當地時間4日，美國國會參議院第14次嘗試推進一項已獲眾議院通過的臨時撥款法案，以維持聯邦政府正常運轉，但相關程序性投票未能獲得推進該法案所需的60票。這導致引發政府“停擺”的財政僵局依舊延續，“停擺”的時長紀錄將於美國東部時間11月5日零時起被刷新。



民主、共和兩黨圍繞臨時撥款法案的主要爭議在於醫保福利開支。美國《平價醫療法案》醫保的2026年度參保登記於11月1日啟動。由於兩黨未能就相關政府補貼達成一致，保險公司公布的年度保費大幅上漲。參議院民主黨領袖舒默4日在社交媒體上發文稱，共和黨人應該為明年飆升的醫保價格負責，“400萬美國人將完全失去醫療保險”。



美國總統特朗普則繼續把“停擺”歸咎於民主黨。3日，監管“補充營養援助計劃”的美國農業部表示將動用一筆46.5億美元的應急資金，作為該項目11月的部分食品救濟金進行發放。然而，特朗普4日在社交媒體上發文稱，這些數千萬低收入民眾急需的救濟金“衹有在激進左翼民主黨人給政府開門之後才能發放”。



此次政府“停擺”已嚴重影響美國食品救濟、學前教育、航空運輸和醫療保障等多個民生領域。

