美國聯邦政府“停擺”何以停不下來

中評社北京11月5日電／據新華社報導，美國聯邦政府“停擺”將進入第36天，打破2018年年底至2019年年初“停擺”35天的歷史紀錄，成為美國持續時間最長的“停擺”。



多年來，隨著民主、共和兩黨之間的政治對立與權力鬥爭愈演愈烈，聯邦政府“停擺”已演變為美國政治的常態戲碼，而且波及範圍越來越廣、負面影響越來越嚴重。



美國聯邦政府長時間陷入“停擺”，背後是民主、共和兩黨的爭權奪利。在日益加劇的民生困境面前，兩黨更看重的是黨派政治利益的得失算計，把美式民主的治理失能和制度弊端充分暴露在世人面前。



打破歷史紀錄



“極不光彩的紀錄！”美國《政治報》如此形容美國聯邦政府即將迎來的“史上最長停擺”。



10月1日，美國參議院未能在政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案，美國政府時隔近七年再“停擺”。截至目前，臨時撥款法案在參議院已14次被否決。



專家和媒體認為，這次“停擺”刷新紀錄，一方面是因為兩黨就醫保福利支出問題僵持不下；另一方面，兩黨也在利用“停擺”推進各自政治議程，對於結束“停擺”毫無迫切意願。



對於共和黨方面，美國《華盛頓郵報》指出，特朗普政府希望通過“停擺”推進聯邦政府裁員計劃，關閉“民主黨主導的機構”，大規模解雇聯邦雇員，實現“精簡政府”目標的同時，進一步擴張自身行政權力。

