俄總統辦公廳副主任將出席二十國集團峰會

中評社北京11月5日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京4日簽署命令，派遣由總統辦公廳副主任馬克西姆·奧列什金率領的俄羅斯代表團，出席在南非舉行的二十國集團峰會。



塔斯社10月22日援引俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫的話報導說，普京不會親自出席在南非舉行的二十國集團峰會。



2025年二十國集團峰會定於11月在南非約翰內斯堡舉行。自2022年烏克蘭危機以來，普京一直缺席二十國集團峰會，由俄外交部長拉夫羅夫代表出席。

