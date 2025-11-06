研發力強　中國科技股搶手

比亞迪的海鷗電動車，成功入選美國時代雜誌2025年度最佳發明榜。（大公報） 中評社香港11月6日電／中國新質生產力持續壯大發展，前三季高技術製造業表現強勁，集成電路製造增加值及工業機器人產量呈現雙位增長，凸顯創新科技、研發實力不斷提升。多間中國科技企業產品入選美國時代雜誌2025年最佳發明榜之列，令中國科技股更加搶手，吸引環球資金入市追貨。



大公報報導，中國人工智能技術在產業應用普及率迅速提升，促進新興戰略產業呈現爆發式增長，釋放出新增長動能，為經濟持續穩中向好提供有力支撐作用，今年首三季中國經濟同比增長5.2%，表現優於其他主要經濟體。



高技術製造及新興產業蓬勃發展



事實上，中國創新科技實力突飛猛進，支持高技術製造業及新興產業蓬勃發展，成為最近公布經濟成績單的一大亮點。例如今年前三季，高技術製造業增加值同比增長9.6%，其中集成電路製造、電子專用材料製造行業增加值分別增長22.4%及20.5%，證明美國無理打壓、限制芯片及相關設備對華出口，阻不了中國科技進步、半導體產業壯大發展。同時，中國智能無人機飛行器、智能車載設備製造增加值在前三季增長59.9%及25.1%，刺激智能駕駛股份如地平線機器人股價向好。



多間中企入選時代雜誌發明榜



值得留意的是，人工智能（AI）大模型應用日趨普及，帶動大模型算力需求上升，推動中國的伺服器產量在前三季同比增長11.5%，亦成為中興通訊等算力設備股股價向好的催化劑，而百度集團的人工智能全領域專利連續七年在內地排名第一，刺激股價昨日在跌市逆市上升。另外，中國新興產業發展勢頭強勁，工業機器人、3D打印設備、工業控制計算機及系統在前三季產量增幅分別為29.8%、40.5%及98%。由此可見中國產業走向高端化、智能化及綠色轉型。



其實，中國科技企業研發實力強勁，且獲得國際認可，最近美國時代雜誌公布2025年度最佳發明榜名單，覆蓋全球300款具代表性產品，多間中國科技企業產品入選美國時代雜誌2025年度最佳發明榜，涉及機器人、人工智能技術、消費電子、交通運輸及醫藥等領域，包括宇樹科技的Unitree R1機器人、深度探索DeepSeek的AI大模型、華為的Pura 80 Ultra智能手機，以及比亞迪的海鷗電動車等。



外資調高騰訊目標價



近日環球投資市場高位有震蕩，美國私募信貸爆煲，觸發市場流動性緊張，美國科技股Meta急插水，與美國科技股走勢關連度高的比特幣，價格跌破105000美元，就連近期火爆的黃金價格亦失守4000美元，市場憂慮美股將跟隨其他資產價格大幅度下跌，預期更多環球資金湧向中國股票，特別是中資科技股。



例如美國銀行調高騰訊目標價由690元大幅上調至780港元，看好騰訊業務前景，應用人工智能技術可激發業務增長動力，推動廣告及雲業務收入上升。



目前境外投資者持A股總額約3.4萬億元人民幣，較去底的2.9萬億元人民幣，大幅增加5000萬元人民幣，顯示外資對中國股票投資態度甚為積極。



深度探索DeepSeek憑著低成本、高效能的AI大模型震撼世界，中國科技實力不斷增強，全球有目共睹，中資科技股在波動的環球市場之中魅力不減，繼續是理想的投資標的。