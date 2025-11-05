普京：“海燕”“波塞冬”可保未來戰略平衡

10月2日，在俄羅斯索契，俄羅斯總統普京出席俄智庫瓦爾代國際辯論俱樂部第22屆年會全體會議並發表講話。（圖源：新華社） 中評社北京11月5日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京4日在克裡姆林宮為“海燕”核動力巡航導彈和“波塞冬”無人潛航器研發人員授勛，稱這兩款武器裝備“能夠確保未來數十年乃至整個21世紀的安全和戰略平衡”。



普京說，不久前成功完成試驗的“海燕”核動力巡航導彈射程“超過世界上所有已知導彈系統”，且打擊精度高。其超小型核反應堆運行方式獨特，啟動只需幾秒鐘。他披露，俄羅斯已啟動新一代核動力巡航導彈研發，其飛行速度可能超過三倍音速甚至達到高超音速。



普京表示，“波塞冬”無人潛航器使用針對水下環境的先進材料、部件和組件，能確保高速航行，潛水深度達千米，在速度方面“比所有現代水面艦艇快得多”。據俄羅斯媒體報導，“波塞冬”配備核動力裝置，可發射帶有核彈頭的魚雷。



普京強調，“波塞冬”與“海燕”的研製密切相關，所實現的技術創新相輔相成，且全部使用俄羅斯國產材料。受益於此，俄羅斯將在國防工業和許多民用領域取得突破。



他舉例說，相關新技術可以應用在小規模核能利用、北極地區發電廠建設、深空和近空探索，包括為俄羅斯正在研發的重型運載航天器以及未來月球站提供動力。新技術也可以應用在采礦、海洋水下科考、為偏遠居民點供電供熱、造船、導航等領域，也有助於製造算力強大的計算機、開發數字基礎設施、發展控制和通信系統等。



普京說，俄羅斯研發先進武器系統、發展國防工業綜合體以及為武裝力量提供現代化武器裝備的計劃都在逐步實現。“榛樹”中程導彈已開始批量生產和部署。“薩爾馬特”重型洲際彈道導彈年內將進行實戰測試，明年正式投入戰鬥值班。

