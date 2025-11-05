中評社北京11月5日電／網評：數碼競爭力大躍升 香港做對了什麼？



來源：大公網 作者：成劍



國際管理髮展學院（IMD）最新發布的《2025年世界數碼競爭力排名》，為香港帶來喜訊：香港從去年的第七位躍升至全球第四位，連續兩年上升三位。這一成就不僅鞏固了香港作為亞太地區數碼樞紐的地位，更彰顯了特區政府在國家支持下，推動創科發展的堅定決心與顯著成效。在當今數碼經濟迅猛發展的時代，這份排名無疑是對香港綜合實力的最佳肯定，也是在向世界彰顯香港的實力、動力與活力。



從排名數據來看，香港的表現堪稱亮眼。在IMD評估的三大核心因素——“知識”、“科技”與“未來準備度”中，香港繼續保持領先優勢。“知識”因素維持全球第五位，“科技”因素穩居第三位，而“未來準備度”則大幅躍升五位至第十位。這反映出香港不僅在基礎科研與技術創新上積累深厚，還在適應未來變革的能力上實現了質的飛躍。特別值得一提的是子因素層面：“技術框架”與“適應態度”榮登全球第一，“人才”、“培訓與教育”躋身前五。這意味著香港已構築起一套高效、靈活的數碼生態系統，能夠快速回應全球科技趨勢，並為持續創新注入源源不斷的動力。這種全方位進步，不是偶然，而是長期戰略布局的結晶。



為什麼香港能有此表現？



首先，香港的獨特優勢，是數碼競爭力持續提升的堅實基礎。作為“一國兩制”下的國際金融中心，香港享有國家與國際機遇的雙重叠加：一方面，背靠內地廣闊市場與“雙循環”格局，能融入大灣區乃至全國創新網絡；另一方面，憑借自由開放的營商環境、簡單低稅制以及完善的法治體系，吸引全球企業、人才與技術匯聚。蓬勃的創業生態系統尤為亮眼——從初創加速器到風險投資基金，香港已形成完整鏈條，支持年輕企業從理念到商業化的全過程。這些要素相互叠加，形成正向循環：人才湧入帶來創新火花，企業落戶推動產業升級，技術匯聚強化全球連結。IMD排名中技術框架與適應態度的首位，正是這一優勢的生動寫照。

