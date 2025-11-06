全球首條中歐北極快航　18天直達英國

何建宗表示，北極圈擁有豐富的自然資源。（大公報） 中評社香港11月5日電／香港大學地理系名譽教授何建宗表示，因氣候變遷導致冰雪融化，過去無法開採的資源得以顯露。他指出北極圈擁有豐富的自然資源，包括大量石油、天然氣，據美國地質調查局估計，北極擁有全球未開發石油儲量的13%，可采原油約1000億桶。另蘊藏各種礦產，包括煤炭、鐵、銅、金、鎳、鋅、鈷、鉛、鉻、金剛石、石棉、鵭、鑽石和磷礦等，不過，有關開採受到環保輿論的挑戰。



大公報報導，北極圈除了蘊藏豐富的自然資源，還有近年中俄發展的最短歐美航道。2018年1月中央政府發表《中國的北極政策》白皮書，以尊重、合作、共贏、可持續的原則，提出與各方共建“冰上絲綢之路”。“冰上絲綢之路”是指穿越北極圈，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心的海運航道，2017年12月俄羅斯總統普京正式提出邀請中國參與建設北極交通走廊，打造“冰上絲綢之路”，首個共建成果為亞馬爾液化天然氣項目。



較傳統航線縮短22天



2023年中俄成立北極航道發展委員會，強化共拓北極航道。根據俄羅斯北方海航道資訊中心（NSR）數據，2016年至2020年期間，行經北極東北航道的船舶共617艘，總註冊噸位（GRT）達到870餘萬總噸。2024年北極航道貨運量達3730噸，預計2030年將增至1億噸。2025年9月，全球首條中歐北極集裝箱快航航線在寧波舟山港開通，經北極航線只需18天直達英國，較傳統路線大大縮短22天。



然而，北極圈的資源及發展觸動美國的霸權。今年7月中國的極地科學考察破冰船“雪龍2”在北極海域航行時被美國海岸警衛隊出動軍機C－130J攔截監控。據報導，美國計劃2030年在北極部署250多架戰機，寧靜的北冰洋暗潮汹湧。