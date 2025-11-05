網評：深層次內外聯動開啟香港下個五年

中評社北京11月5日電／網評：在更深層次的內外聯動中邁入香港下一個五年



來源：大公網 作者：陳成爐（江西省政協委員、江西省旅港同鄉會會長）



《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》日前正式發布，這份勾勒未來五年國家發展藍圖的建議對香港有著極強的指導意義，在促進香港、澳門長期繁榮穩定的總目下，建議明確提出“支持港澳更好融入和服務國家發展大局”，這是在結合國家發展方向和香港自身特點的基礎上，對香港未來作出的戰略性規劃。“融入＋服務”的坐標設定，意味著香港要在更高視野下進一步提升內外聯動的層次與高度，實現自身發展的同時，為強國建設和民族復興貢獻應有力量。



回歸祖國28年來，尤其是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施後，香港融入國家發展大局的程度日漸加深，無論是“硬聯通”還是“軟聯通”都向著更高質量發展。多項跨境基建落成啟用，北上南下的雙向互動愈發熱絡，經貿、科技、人文等方面的合作更加緊密。諸多制度性安排推動香港與內地的合作不停走深走實。



精細打造“平台”“橋梁”功能



可以確定，未來五年香港融入國家發展的步伐將在更高維度和更廣領域內展開。香港需要繼續保持當前的速度與勢頭，與內地建立全方位連接，把握粵港澳大灣區建設、高質量共建“一帶一路”等國家戰略機遇，真正實現同呼吸、共命運、齊奮進。



“融入”的基礎上，香港還要兌現“服務”。規劃建議明確指出，“發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用”，既點明了香港的優勢所在，也提出了具體要求。作為內地與世界的“超級聯繫人”和“超級增值人”，香港絕不是中國式現代化的旁觀者，而是不可或缺的參與者、促成者和貢獻者，改革開放的進程早已證明這一點，在世界百年未有變局加速演進的過程中，香港更要承擔起相應的責任和使命。

