網評：為自己為未來　首投族更應踴躍投票

中評社北京11月5日電／網評：為自己為未來 “首投族”更應踴躍投票



來源：大公網 作者：鄭曼晴



立法會選舉是一場關乎每位港人福祉、關乎香港未來的大事，除了參選人需要落力競選、政府需要做好選舉安排外，超過400萬名選民的積極參與更是必不可少。尤其是年輕的“首投族”，在這場新選制下第二次換屆選舉中，更應積極參與踴躍投票，為香港、為國家，也為自己作出認真選擇。



今次是新選制下第二次的立法會選舉，有了第七屆立法會的實踐，香港社會對於“愛國者治港”下行政立法相互配合、相互制衡帶來的高效管治水平有了全新的認識。而隨著今年新登記選民達3.66萬人，較去年上升92.9%，年輕群體或“首投族”無疑有了更多可以決定選舉結果的機會。在選舉中投票，不但是每名選民的權利，也是不可推卸的公民責任。對年輕一代而言，有三大原因必須出來投票。



其一，為自己更廣闊的發展空間



毋庸諱言，香港年輕人正面臨諸多挑戰，從升學、就業到創業，這些挑戰需要靠年輕人自己克服，也需要從制度上推進，而選出能夠代表自己的立法會議員，則是關鍵中的關鍵。



通過選舉屬意的立法會議員，年輕選民可以支持推動青年就業政策的候選人，或選出重視教育改革的議員，推動增加職業教育參與率，為自己提供更多元的發展路徑。從第七屆立法會的實踐中，第七屆立法會在任期內審議通過法案近130條，涉及土地房屋、增強香港競爭力、對接國家發展戰略等260多個項目，並且對政府工作提出大量建設性意見，例如進一步推動STEAM教學，為年輕人提供更多職業培訓和就業機會，增加他們在國際或內地的實習機會等一系列措施，協助年輕群體發展、擴大向上流動空間。

