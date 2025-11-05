中評社北京11月5日電／網評：釜山會晤有助中美 齊辦大事實事好事



來源：文匯網 作者：劉英（中國人民大學重陽金融研究院研究員、全球治理觀察員）



中美元首釜山會晤前，雙方經貿關係硝煙彌漫，種種跡象令人擔心中美關係正向著“脫鈎斷鏈”的方向狂奔。然而，釜山會晤，兩國元首握手言和，雙方同意取消或推遲各種關稅和管制措施一年，這讓中美關係回歸了正軌。此次釜山會晤具備里程碑式的重要意義，兩國元首的把舵領航，對緩和中美關係發揮了重要戰略指引作用，中美關係未來有望穩健前行。



共同把握方向駕馭大局



釜山會晤前的一個月，中美關係跌入了谷底。美國的長臂管轄和霸權主義幾乎為所欲為，毫無章法、毫無邊界，其不僅先後多次將多家中國公司列入實體清單進行制裁，還大搞穿透式監管，將被“制裁”中國公司持有超過50%股份的公司也納入實體清單進行“制裁”。



此外，中美儘管在日內瓦建立了經貿磋商機制，降低了大部分對等關稅，並推遲了24%的所謂的對等關稅，但是20%的芬太尼關稅卻始終談不攏。



更有甚者，在中國提出對稀土進行出口管制後，美國竟宣稱要對中國所有出口美國的商品加徵100%的關稅，還要對中國的海事、物流、船舶發起301調查，並對中國船隻加徵港口費，種種現象顯示中美兩國經貿關係眼見就要“脫鈎斷鏈”，或重回4月份的對抗局面。最終在兩國的共同努力下，中美元首如期在韓國釜山進行了100分鐘會晤並達成成果。

