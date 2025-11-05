中評社北京11月5日電／網評：金融峰會 指引港金融制度創新之路



來源：文匯報 作者：許小哲 重慶市政協委員



11月3至5日舉行的香港國際金融領袖投資峰會，為國家對接國際高端金融資源、推進金融市場制度型開放建立紐帶、進一步強化香港作為國際資本與內地市場雙向流通樞紐指明方向。從國際金融格局來看，本次峰會正引發全球資本流動的結構性變革與路徑重塑。在全球資本配置層面，推動資本向亞洲市場再平衡，促進國際資本通過香港布局內地重點領域；在數字資本領域，憑藉監管政策優化強化香港樞紐效應，吸引全球數字資本匯聚；在綠色資本領域，推動香港成為國際綠色資本集聚與流動的重要節點。



國務院副總理何立峰在峰會上發表的視頻致辭，從國家戰略層面，為香港的發展提供三重核心支撐，明確了香港國際金融中心的發展路徑。香港金融樞紐價值被重新定義為國家金融開放的“試驗田”、全球治理改革的“參與者”、變局中的“穩定器”。香港的發展底氣源於國家的支持。致辭中充分肯定了香港在中央支持下為國家改革發展作出了獨特而重要的貢獻，明確指出“十五五”規劃建議必將為香港帶來新的重大發展機遇。



全球價值體現在治理參與。何立峰強調，“當前世界百年未有之大變局正在加速演進。金融治理是全球治理的重要組成部分，深入研究並有序推進全球金融治理改革，是踐行全球治理倡議的重要內容。希望香港更好發揮‘橋樑’、‘紐帶’和‘窗口’作用，積極參與全球金融治理研究和實踐，推動全球金融治理改革不斷取得新進展。”香港金融界既熟悉國際金融規則，又懂內地市場邏輯，憑全球最大離岸人民幣業務中心的定位，已然成為全球金融治理的實踐先行者。香港積極推動跨境理財通、債券通深化，參與綠色金融標準對接，都是將治理倡議轉化為市場動能的具體舉措。