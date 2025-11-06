港女北極創業　極地旅遊生意旺

左圖：香港土生土長的李寶蓮，十多年前開始定居於北極斯瓦爾巴群島的朗伊爾城。右圖：近十年興起的極地旅遊熱潮，讓更多人認識極地資源。/李寶蓮供圖 中評社香港11月6日電／上周六（1日）中國南極考察隊展開第42次南極科研考察。香港土生土長的李寶蓮，因愛上北極光，由故鄉遠走9000公里在北極圈的斯瓦爾巴群島定居，在冰川之上建立以香港市花命名的極地研究中心“紫荊站”、設立個人博物館展示在極地搜集的珍藏。她以“地膽”角色帶領旅客、科研學者探索極地資源，並計劃將在明年舉辦具香港特色的極地活動，“我希望在極地有華人立足，將中華文化在世界之巔發揚光大。”



大公報報導，“我居住在北緯78度至81度幾，是北極！”香港土生土長的李寶蓮，十多年前開始定居於北極斯瓦爾巴群島的朗伊爾城，一處被冰川覆蓋六成陸地面積，有“世界之巔”稱號的極地。“我希望能在世界之巔居住及發展自己的事業，將中國香港人的經歷，我們的文化傳統等訊息傳播開去。”李寶蓮自幼愛看地圖、歷史書和航海書，向往環游世界。為實現夢想，來自普通家庭的她，中學時期努力做兼職儲旅費，獨自一人做背包客去游歷內地名山大川。



之後她更衝出中國，窮游百多個國家，“在火車上只飲水食面包，一磅面包我可以食足幾天。旅遊開支最大是車票、船票及飛機票，只要事前計劃得好，要買一張環游世界的機票其實不是很貴。”

