何立峰會見美國高盛集團董事長蘇德巍
http://www.CRNTT.com
2025-11-05 14:48:17
中評社北京11月5日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峰4日在京會見美國高盛集團董事長兼首席執行官蘇德巍。
何立峰表示，中美兩國元首不久前在韓國釜山成功會晤，為下一步雙邊經貿關係發展指明了方向。雙方應共同認真落實好兩國元首達成的系列重要共識，這有利於兩國企業穩定預期，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展，也有利於全球經濟的穩定發展。歡迎高盛集團繼續在華投資興業。
蘇德巍表示，高盛集團看好中國經濟發展前景，願繼續為中國資本市場高質量發展作出貢獻。
