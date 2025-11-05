國台辦介紹近期兩岸各領域交流活動情況

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗在11月5日例行新聞發布會上，介紹了近期兩岸各領域交流活動情況，並表示熱忱歡迎廣大台灣同胞踴躍參與兩岸交流活動，也歡迎媒體朋友採訪報導。



張晗介紹，經貿交流方面，第二期“深i台灣 以‘禮’相見——深台創意設計行”、第21屆桂台經貿文化合作論壇、第十七屆海峽兩岸茶業博覽會將於本月分別在深圳、廣西南寧和福建南平舉辦。



農業交流方面，10月底，首屆海峽兩岸（江蘇）農漁豐收季活動在江蘇南通舉辦。11月上旬，第四屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇將在福建三明市舉辦。



文化交流方面，10月31日，“我家的兩岸故事”山東巡展在山東博物館舉行，2025海峽兩岸漢字文化系列活動在福建廈門市海滄區舉辦。11月5日至13日，第二屆海峽兩岸街舞聯賽將在深圳啟動。



影視交流方面，10月31日，第三屆海峽兩岸中華攝影獎暨第六屆海峽兩岸影像文化周在浙江舉辦。11月上旬，2025年中國金雞百花電影節特色單元“廈金光影通”將在廈門正式啟動，第11屆“金飛燕”海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華系列活動將在武漢舉辦，第十一屆“中華文化論壇”將在北京開幕。此外，總台《海峽兩岸》欄目推出系列專題片《寶島重光》、台灣光復歷史主題互動視頻線上檔案館《台灣光復那些事》正式上線。

