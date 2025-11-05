國台辦：決不輕饒迫害陸配的“台獨”幫凶

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）針對台陸委會近日宣稱“大陸配偶錢麗在其臉書賬號宣揚‘武統’，已廢止其台灣身份與戶籍”問題，國台辦發言人張晗表示，從報導中例舉的所謂“事證”看，這無疑又是一樁民進黨當局以莫須有罪名迫害陸配的惡行，充分暴露出民進黨當局標榜的所謂“自由民主”，只是順我者昌、逆我者亡的“綠色恐怖”。對於迫害大陸配偶的“台獨”幫凶爪牙，我們決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。



有記者問道，台陸委會近日宣稱，大陸配偶錢麗在其臉書賬號宣揚“武統”，已廢止其台灣身份與戶籍。對此有何評論？



張晗指出，近來，民進黨當局濫權妄為，頻繁羅織罪名、迫害島內陸配群體，連陸配社團組織回家鄉探親交流都能被扣上“統戰滲透”的帽子。從報導中例舉的所謂“事證”看，這無疑又是一樁民進黨當局以莫須有罪名迫害陸配的惡行，充分暴露出民進黨當局標榜的所謂“自由民主”，只是順我者昌、逆我者亡的“綠色恐怖”。



“受到民進黨當局無理打壓迫害，陸配群體站出來維護自身權益是必然之舉。我們堅定支持陸配積極維護自身權益，十分關心陸配在島內的生活和處境，風雨來時，於情於理都要為他們遮風擋雨。”張晗說，對於迫害大陸配偶的“台獨”幫凶爪牙，我們決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

