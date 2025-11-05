首來族免費！國台辦介紹台胞來往大陸政策

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗在5日例行新聞發布會上回答記者提問時表示，我們始終重視聽取台胞的意見建議，致力為台灣居民來往大陸創造便利條件，讓兩岸同胞越走越近、越走越親。



有記者問道，11月3日，國家出入境管理局發布政策，從11月20日起，擴大可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證口岸範圍，增加天津港等42個口岸出入境管理機構，為未持有效出入境證件的台胞辦理一次有效台灣居民來往大陸通行證。請問發言人有何評論？



張晗表示，“兩岸一家親”，台灣同胞是我們的骨肉天親。我們始終重視聽取台胞的意見建議，致力為台灣居民來往大陸創造便利條件，讓兩岸同胞越走越近、越走越親。近日，出入境管理部門發布政策，從11月20日起將大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個。



張晗說，如果台灣同胞沒有提前辦理台胞證，想來一次“說走就走的旅行”，只要帶上自己的台灣地區出入境證件和身份證，就可以從世界各地乘坐飛機、輪船直抵大陸，在入境口岸提交辦證申請，30分鐘內即可拿到一張一次入出境有效台胞證。憑借這張證件，就可以在大陸游玩3個月。如果覺得3個月還不夠，可以順便在大陸任意縣級以上出入境管理部門申辦一張5年有效期的卡式台胞證，提交申請表和相關證件材料後，最短4天即可取得證件。

