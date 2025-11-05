國台辦：賴清德當局是“戰爭販賣者”

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗11月5日在例行新聞發布會上應詢表示，賴清德當局“和平破壞者”、“戰爭販賣者”、“麻煩製造者”的真面目不僅被越來越多的島內民眾識破，也引發國際戰略界、學術界的擔憂和批評。中國的統一，只會給各國帶來更多發展機遇，給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量。



有記者問道，美國《外交事務》網站日前刊登美國智庫專家文章，稱賴清德上台後種種謀“獨”挑釁言行，增加了大陸使用武力實現統一的幾率。為降低中美因台灣問題生戰的風險，美國應尊重中方的核心立場，發表新的聯合公報或聲明，明確美國不支持“台獨”，接受兩岸和平統一的可能性。對此有何評論？



張晗指出，賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，持續炮製散布“台獨”分裂謬論，大搞“綠色恐怖”，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，不斷升高台海緊張局勢。其“和平破壞者”、“戰爭販賣者”、“麻煩製造者”的真面目不僅被越來越多的島內民眾識破，也引發國際戰略界、學術界的擔憂和批評。



張晗表示，中國的統一，只會給各國帶來更多發展機遇，給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量。“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，決不為任何形式的“台獨”分裂活動留下任何空間。



