國台辦11月5日例行發布會全文

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦11月5日舉行例行新聞發布會，新任發言人張晗亮相並就近期兩岸熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好！歡迎前來參加國務院台辦例行新聞發布會。很高興向大家介紹我辦新任發言人、港澳局局長張晗女士。今天的發布會，將由張晗局長主持。希望大家像支持我、朱鳳蓮和彭慶恩一樣，支持張晗局長做好對台新聞發布工作。



張晗：各位記者朋友，大家上午好！歡迎參加國務院台辦新聞發布會。借此機會向各位台灣同胞問好。今天的發布會由我來主持，希望今後同各位記者共同努力，宣介好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解、理解和信任。



下面，請大家提問。



人民日報記者：《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》全文發布。有輿論指出，“十五五”規劃建議以專章部署對台工作、貫穿融合發展主線，將“祖國統一大業”與“增進兩岸同胞福祉”緊密結合，為新時代兩岸關係和平發展注入強勁動能。請解讀“十五五”規劃建議對台工作內容，大陸方面將如何貫徹落實？



張晗：《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》把“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”列為“十五五”規劃的重要組成部分，明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一的目標任務，體現了對台工作在強國建設、民族復興進程中的戰略定位。



我們將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，做好新時代對台工作，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。



“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。

