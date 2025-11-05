國台辦答中評：依法懲“獨”不涉廣大台胞

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦新聞發言人張晗在11月5日主持例行新聞發布會。就公安機關日前對“台獨”頑固分子沈伯洋立案偵查相關問題，張晗回答中評社記者提問時指出，相關司法執法行為，只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。



香港中評社記者提問道，公安機關日前對“台獨”頑固分子沈伯洋立案偵查。對此，台安全部門稱，除將針對大陸羅列的“台獨”頑固分子清單的人士及企業加強安全維護，還將對島內“協力配合大陸舉報與制裁的團體及個人”進行偵辦。對此有何評論？



張晗表示，民進黨當局出於“台獨”本性，公器私用、不擇手段，肆意迫害島內愛國統一力量，恐嚇威脅台灣民眾，持續強化“綠色恐怖”。我們對此予以嚴厲譴責。“台獨”勢力的倒行逆施，必將受到歷史和人民的審判。



張晗說，需要強調的是，相關司法執法行為，只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞充分認清民進黨當局的險惡用心，堅決反對其極權謀“獨”、濫權妄為，積極提供相關違法犯罪線索，我們嚴格依法保護舉報人的信息和合法權益。



