李鴻忠會見越南祖國陣線中央委員會副主席

中評社北京11月5日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠11月4日在京會見越南祖國陣線中央委員會副主席、胡志明共青團中央書記處第一書記裴光輝。



李鴻忠表示，歡迎越南青年應邀來華開展“紅色研學之旅”。要按照兩黨兩國最高領導人關於深化中越青年交往的重要要求，激勵兩國青年為加快推動構建具有戰略意義的中越命運共同體貢獻青春力量。李鴻忠介紹了中共二十屆四中全會情況。



裴光輝表示，願深化越中青年交往，為促進越中關係作出貢獻。



