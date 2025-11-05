【
加拿大農業部長尋求深化加中合作
2025-11-05 14:46:44
中評社北京11月5日電／據新華社報導，加拿大農業和農業食品部長希思·麥克唐納日前表示，尋求深化加拿大與中國的農業貿易合作。
麥克唐納在一份新聞稿中說，加中關係源遠流長，中國是加拿大企業的重要商業市場。加拿大致力於就雙邊貿易問題與中國開展建設性對話。
麥克唐納剛結束對中國的訪問。他說：“此次訪華讓我有機會與中國同行面對面交流，傾聽各方意見，並親身瞭解其中的機遇與挑戰。”他表示將繼續推進雙方對話。
中國長期是加拿大第二大貿易夥伴，今年以來兩國貿易規模較快增長。
