國台辦：大陸衛星影像展現“家的俯瞰”

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）大陸商用衛星“吉林一號”日前公布了8張太空視角下涵蓋台灣各地的衛星影像圖片，國台辦發言人張晗11月5日在例行新聞發布會上表示，這是“家的俯瞰”。隨著大陸科技水平的持續提升，我們丈量國土更精準，守護家園更堅實，擁抱未來更篤定。我們誠摯歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，飽覽大好河山，見證神州風貌，感受家的溫暖。



有記者提問道，大陸商用衛星“吉林一號”日前公布了8張太空視角下涵蓋台灣各地的衛星影像圖片，引發兩岸網友關注和熱議，有不少台灣網友在衛星圖里找自己家房子。有島內輿論指出，這展示了大陸衛星技術實力及對祖國完全統一的堅定信心。對此有何評論？



張晗表示，台灣是祖國的寶島。隨著大陸科技水平的持續提升，我們丈量國土更精準，守護家園更堅實，擁抱未來更篤定。正如網友所言，這是“家的俯瞰”。不論是巍峨的萬里長城，還是秀美的日月潭；不論是高樓林立的上海，還是繁忙的台北港，都是祖國的錦綉河山，都是中華民族的美好家園。我們誠摯歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，飽覽大好河山，見證神州風貌，感受家的溫暖。

