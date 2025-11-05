“中國第一展”境外採購商人數首破30萬

這是11月4日拍攝的第138屆廣交會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月5日電／據新華社報導，第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）4日於廣州閉幕。本屆展會吸引來自223個國家和地區的超31萬名境外採購商到會，現場意向出口成交額達256.5億美元。



據主辦方統計，本屆展會上，境外採購商人數首次突破30萬。來自歐盟、中東以及美國、巴西的採購商增長明顯。



廣交會創辦於1957年。作為中國歷史最長、規模最大、展品種類最全、成交效果最好的綜合性國際貿易展會，廣交會有“中國第一展”之稱，也被視為中國外貿的“晴雨表”“風向標”。



“中國市場擁有巨大潛力，廣交會可以成為探索中國市場的絕佳窗口。”首次參會的印度採購商尚蒂拉爾·帕特爾說。



據統計，本屆廣交會上“一帶一路”共建國家採購商到會21.4萬人，增長9.4%。參展主體與“一帶一路”共建國家的出口成交占比超六成，傳統市場成交保持穩定。



來自巴西的蘿伯塔·加洛·弗裡德曼和兩個同伴一起來到廣交會。即使飛行時間超過20小時，她們依然在運動器材展區轉了20多個展位，每個人都背著大大的袋子和背包。



“即使巴西和中國相距很遠，我依然認為廣交會值得一來。這裡的展品種類非常豐富。”她說。



本屆展會共舉辦了632場新品發布活動，共有460萬件展品進行了展示。眾多新產品、綠色產品和自主知識產權產品集中亮相，具身機器人、腦機接口設備、生物基材料、AI智能康復設備等成為備受歡迎的展品。



“廣交會上越來越多地出現新產品，我在其他地方從未見過。”美國品牌授權公司Established商務拓展經理弗朗索瓦·斯科利奇說，“我從2001年起就開始參加廣交會，展位和產品的質量都在不斷提升。”

