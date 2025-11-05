國台辦：完成國家統一功在當下、利在千秋

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦新聞發言人張晗在11月5日主持例行新聞發布會回答記者提問表示，我們為推動兩岸關係發展所做的一切，都是為了增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的向往。完成國家統一，是正義的事業，功在當下、利在千秋、福澤萬代。



有記者提問，我們注意到，近期兩岸關於統一之後展望的討論比較多。新華社近日播發“鐘台文”署名文章《兩岸關係發展和統一利好》，受到島內輿論高度關注。對此有何評論？請進一步介紹統一會給台灣民眾帶來哪些好處？



“解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。國家統一是兩岸關係發展的歷史定論。我們為推動兩岸關係發展所做的一切，都是為了增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的向往。完成國家統一，是正義的事業，功在當下、利在千秋、福澤萬代。”張晗說。



張晗指出，10月25日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在紀念台灣光復80周年大會上提出，和平統一之後，有強大祖國做後盾，台灣會有“七個方面更好”，經濟發展會更好、能源資源保障會更好、基礎設施建設會更好、安全保障會更好、對外交往會更好，台灣同胞民生福祉會更好、精神文化生活會更好。



張晗表示，新華社播發的“鐘台文”署名文章《兩岸關係發展和統一利好》詳細列舉了統一後的許多利好。概括來講，就是統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴，在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。台灣同胞將同大陸同胞一道，共享我們偉大國家的尊嚴和榮耀，迎來繁榮穩定的光明未來。

