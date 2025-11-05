大陸對台政策進入新階段？國台辦回應

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗11月5日在例行新聞發布會上應詢表示，台灣問題事關國家核心利益和中國人民民族感情。我們有責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來；我們有責任為兩岸同胞謀利造福，增進兩岸同胞福祉；我們有責任讓廣大台胞認清兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，認清“台獨”分裂勢力“禍台”、“害台”本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。



有記者問到，島內輿論普遍注意到，大陸方面近期推出一系列舉措，包括設立台灣光復紀念日、出台便利台胞入境新政、舉辦聯合國成立80周年國際學術研討會、國台辦增加新聞發布會舉辦頻次、新華社播發三篇“鐘台文”署名文章、公安機關立案偵查“台獨”頑固分子沈伯洋。有島內輿論認為這是大陸在打“組合拳”，“象徵大陸對台政策進入新階段”。對此有何評論？



張晗表示，今年是台灣光復80周年，我們以國家名義設立台灣光復紀念日，並在國家層面舉行紀念活動，是人民意願和國家意志的充分體現，是對台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力捍衛，必將引領兩岸同胞傳承、弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興團結奮鬥。



張晗指出，台灣問題事關國家核心利益和中國人民民族感情。我們有責任引導兩岸同胞銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來；我們有責任為兩岸同胞謀利造福，增進兩岸同胞福祉；我們有責任讓廣大台胞認清兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，認清“台獨”分裂勢力“禍台”、“害台”本質，認清祖國必然統一的歷史大勢。



張晗表示，我們將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，尊重、關愛、造福台灣同胞，持續深化兩岸交流合作、融合發展，共享中國式現代化發展機遇和成果，同廣大台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，共襄祖國統一、民族復興偉業。

