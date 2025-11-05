中評社北京11月5日電／據新華社報導，當地時間11月4日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥應邀訪問烏拉圭，在蒙得維的亞會見烏拉圭總統奧爾西，同副總統高斯舉行會談。



會見奧爾西時，丁薛祥首先轉達習近平主席的親切問候和良好祝願。丁薛祥表示，烏拉圭是中國的好朋友、好夥伴。建交37年來，中烏始終堅持相互尊重、平等相待，各領域合作取得豐碩成果，成為不同體量、不同制度、不同文化國家團結合作的典範。不久前，中共二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，對中國發展作出頂層設計和戰略擘畫，為中烏合作提供更多機遇。中方願同烏方一道，在兩國元首戰略引領下，賡續傳統友誼，不斷豐富中烏全面戰略夥伴關係內涵，為世界和平發展作出更大貢獻。



丁薛祥表示，雙方要持續夯實政治互信，推動政府、政黨、立法機構、地方等友好交往，加強治國理政經驗交流，鞏固雙邊關係積極發展勢頭。持續提升務實合作水平，在高質量共建“一帶一路”合作框架下，加強經貿、財金、農牧業、基礎設施建設等領域合作，加快培育信息通信、人工智能、數字經濟合作新亮點。持續深化人文交流，拓展教育、體育、智庫、青年、地方等領域合作，增進相互瞭解，鞏固社會民意基礎。持續加強多邊合作，推進落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議，堅定維護多邊主義和國際公平正義。



奧爾西請丁薛祥轉達對習近平主席的誠摯問候，表示烏中建交以來，兩國人民友誼日益深化，關係持續向前發展。烏拉圭人民和各界都期待同中國進一步加強共建“一帶一路”合作，推動烏中全面戰略夥伴關係再上新台階。烏方贊同和歡迎習近平主席提出的系列重大理念和倡議，願同中方加強溝通協作，維護自由開放的國際貿易體系和多邊主義。



會見後，丁薛祥同奧爾西共同見證簽署兩國經濟技術合作及海關領域合作文件。

