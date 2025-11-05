國台辦：十五五規劃體現對台工作戰略定位

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗5日在例行新聞發布會上應詢表示，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》把“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”列為“十五五”規劃的重要組成部分，體現了對台工作在強國建設、民族復興進程中的戰略定位，“十五五”規劃的落實，必將為廣大台胞台企提供更多發展機遇。



有記者提問說，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》全文發布。有輿論指出，“十五五”規劃建議以專章部署對台工作、貫穿融合發展主線，將“祖國統一大業”與“增進兩岸同胞福祉”緊密結合，為新時代兩岸關係和平發展注入強勁動能。請解讀“十五五”規劃建議對台工作內容，大陸方面將如何貫徹落實？



張晗指出，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》把“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”列為“十五五”規劃的重要組成部分，明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一的目標任務，體現了對台工作在強國建設、民族復興進程中的戰略定位。



張晗表示，我們將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，做好新時代對台工作，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。



張晗說，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。



張晗表示，祖國大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才優勢更加彰顯。

