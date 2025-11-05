美聯儲降息或按下暫停鍵

美國本輪降息周期已降息5次。（圖片來源：大公報） 中評社北京11月5日電／大公報發表中國建設銀行金融市場部分析師張濤財經評論文章。以下為文章內容：



自今年10月1日起，美國政府就處於“停擺”狀態，包括PCE、失業率等在內的重要經濟數據的公布均因此被延後，此令美聯儲對把握美國就業、通脹形勢增加了更多困擾。但在10月份的議息會議上，美聯儲不僅如期降息25個基點，量化緊縮操作也將自12月結束，之後美聯儲持有的抵押貸款支持證券（MBS）到期後的資金用於購買短期國庫券。



鑒於目前處於“盲飛”狀態，在隨後的新聞發布會上，聯儲局主席鮑威爾表示12月繼續降息並非“板上釘釘”，並強調目前市場對此已過度預期，而堪薩斯聯儲主席施密德則在本次會議上投出了不降息的反對票，反映出聯儲內部存在著分歧（在過去的三次會議上，均有反對票）。受此影響，目前市場對美聯儲12月降息的預期由9月會議後的94.6%大幅降至72.6%。



整體而言，本次會議美聯儲釋放的政策信號是偏謹慎的，市場關注的風險只解除了三分之一：美元流動性風險。



首先，美元流動性緊張的警報已經解除。9月份以來，美元擔保隔夜融資利率（SOFR）就持續高於美元利率走廊上限──準備金利率（IORB），目前SOFR為4.27厘，IORB為3.9厘，隔夜利率超出走廊上限的幅度已接近40個基點，且市場對美聯儲流動性的需求也在持續增多，反映出美元流動性有持續緊張的趨勢。



鑒於2019年市場就因美聯儲的量化緊縮操作一度出現了嚴重的“美元荒”，因此，即便目前美國銀行體系的準備金規模仍有2.8萬億美元，美聯儲還是果斷地結束了持續三年半的量化緊縮，以確保銀行體系和市場的流動性處於充裕狀態。



其次，美聯儲明確了資產負債表結構的平衡路徑。美聯儲本輪量化緊縮始於2022年6月，當時美聯儲資產規模高達8.9萬億美元，占到同期美國GDP（國內生產總值）的34%，其中持有的美國國債有5.8萬億美元、MBS（抵押支持債券）有2.7萬億美元，經過3年半的縮表，目前美聯儲資產規模降至6.6萬億美元，占同期美國GDP的比重也降至21%，持有美國國債與MBS規模分別為4.2萬億美元、2.1萬億美元。

