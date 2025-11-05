亞投行落戶　港發展注新動能

作為全球第二大多邊開發銀行，亞投行選擇在港設立辦事處，反映國際金融機構對香港的認可。（圖片來源：大公報） 中評社北京11月5日電／大公報發表海南大學“一帶一路”研究院院長、絲路智穀研究院院長梁海明財經評論文章，以下是文章內容：



亞投行宣布將在香港設立辦事處，這是國際多邊金融機構對香港全球金融中心地位的高度認可，也是對未來發展潛力的充分信任。此舉將為香港注入經濟轉型和國際化發展的新動能，鞏固在國際金融體系中的獨特優勢。



筆者早在亞投行籌建初期，便公開撰文呼籲香港應積極吸引亞投行進駐。如今，該設想終於成真，足見香港在國際經濟合作中的重要地位。亞投行自2016年1月正式成立以來，已發展成為全球第二大多邊開發銀行，其成員由最初的57個迅速擴展至110個，覆蓋了全球81%的人口和65%的國內生產總值（GDP）。



亞投行的核心使命是為基礎設施建設提供融資支持，這不僅限於亞洲，還覆蓋了南美洲、非洲和歐洲等地區。截至2024年底，亞投行已批准超過300個項目，融資總額超過600億美元，撬動了2000億美元的資本流入。



在上述項目中，交通、能源、醫療和供水等領域均取得顯著成效。例如，在老撾與越南之間，亞投行支持的跨境綠電項目為區域經濟合作樹立了新標杆；在印尼，貧民窟改造項目改善了近千萬居民的生活；而在非洲，埃及亞歷山大阿布吉爾地鐵項目有效緩解了城市擁堵，減少了碳排放。



與“一帶一路”倡議的異同



亞投行的成功離不開其獨特的定位和治理理念。亞投行奉行“精幹、廉潔、綠色”的核心價值觀，專注於綠色基礎設施、互聯互通、科技驅動的基礎設施，以及動員私營資本四大優先領域。通過創新性的融資模式，如與新加坡合作建立亞洲首個基礎設施資產證券化平台，亞投行有效地吸引了更多私營資本參與基礎設施投資，成為國際多邊合作的新典範。



亞投行雖然與“一帶一路”倡議常被視為一體兩面，但實際上，兩者在目標、定位和運作模式上有異同。

