國際油價4日下跌
http://www.CRNTT.com   2025-11-05 16:11:10


　　中評社北京11月5日電／據新華社報導，國際油價4日下跌。

　　截至當天收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格下跌49美分，收於每桶60.56美元，跌幅為0.8%；1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌45美分，收於每桶64.44美元，跌幅為0.69%。

