神舟二十一號：逐夢蒼穹　再聚天宮

中評社北京11月5日電／據經濟日報報導，10月31日23時44分，烈焰劃破戈壁夜空，長征二號F運載火箭托舉神舟二十一號載人飛船直衝雲霄，將張陸、武飛、張洪章3名航天員精準送入預定軌道，“神舟家族”再次開啟太空接力新征程。



對接時間大幅縮短



11月1日3時22分，神舟二十一號載人飛船成功對接於空間站天和核心艙前向端口，整個對接過程歷時約3.5小時，比神舟十二號至二十號的6.5小時縮短了約3個小時，創造了神舟飛船與空間站交會對接的最快紀錄。



這一重大跨越是如何實現的？中國航天科技集團李喆介紹，此次交會對接總時間大幅縮短的技術關鍵主要體現在3個層面：首先，通過更精確的發射和入軌控制，使飛船繞飛更少的圈數、進行更少的軌道調整就能與空間站準時相會；其次，縮短近程導引段的初始距離，讓飛船在更近的“起跑線”開始其最終的精準機動，壓縮最後一程的耗時；再次，研製團隊還對遠程導引末段和近程導引初段的飛行軌跡進行了統一的優化設計，增強了系統的容錯能力和適應性。



此次快速交會對接的成功，其意義遠不止縮短了航天員在艙內的等待時間，更深層次的價值在於極大增強了我國空間站任務規劃的靈活性和應急響應能力：一方面，可降低發射窗口約束，放寬了能源對發射窗口的要求，為任務規劃提供更大靈活性；另一方面，可提高和時間強相關類重大故障情況下執行交會對接任務的能力，確保任務實施和航天員安全。



安全性能穩步提升



作為我國現役唯一一型載人運載火箭，長二F火箭始終與航天員的生命安全緊密相連。本次的快速交會對接，對飛船入軌精度提出了更高要求，任何微小的偏差都可能導致對接任務時間延長甚至失敗。



據介紹，此次長二F火箭實施了近20項技術改進，進一步提升了全箭的可靠性和安全性。其中，控制系統採用了經過多型現役運載火箭飛行驗證的產品化雙十表光學慣組，使火箭的感知系統更為敏銳，決策系統更為精準，確保飛船飛得又准又穩。

