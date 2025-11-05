神舟二十號載人飛船返回任務將推遲進行

中評社北京11月5日電／據新華社報導，記者從中國載人航天工程辦公室瞭解到，神舟二十號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊，正在進行影響分析和風險評估。為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計劃11月5日實施的神舟二十號返回任務將推遲進行。