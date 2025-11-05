國台辦：民進黨當局草木皆兵 製造台海緊張

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月5日電（記者 海涵）國台辦11月5日上午舉行例行新聞發布會。有記者提到兩岸網民熱議一款名為“歸家”的應用軟件，民進黨當局稱這是大陸“認知作戰”、“統戰宣傳”。發言人張晗對此做出回應表示，這是網友的個人創意，該創意引發兩岸民眾熱議，反映出兩岸同胞期盼早日團圓的共同心願和對實現祖國完全統一的熱切期盼。民進黨當局以所謂“認知作戰”說法上綱上線，煞有介事對大陸攻擊抹黑，無非是想製造台海緊張氣氛，升高兩岸對立對抗。



有台媒問道，近日，兩岸網民熱議一款名為“歸家”的應用軟件，該軟件據說可以“一鍵登記投誠祖國”，已有超上萬人登記使用。民進黨當局稱這是大陸“認知作戰”、“統戰宣傳”，存在洩露個人風險的隱患。島內有輿論認為，該軟件是從民間角度、以科技手法擴散兩岸統一宣傳的“心理戰”。對此有何評論？



張晗表示，我注意到有關話題，這是網友的個人創意。該創意引發兩岸民眾熱議，反映出兩岸同胞期盼早日團圓的共同心願和對實現祖國完全統一的熱切期盼。對於網友個人的想法，民進黨當局草木皆兵，以所謂“認知作戰”說法上綱上線，煞有介事對大陸攻擊抹黑，無非是想製造台海緊張氣氛，升高兩岸對立對抗。

