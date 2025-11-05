】 【打 印】 
格魯吉亞外長博喬裡什維利將訪華
http://www.CRNTT.com   2025-11-05 16:18:41


　　中評社北京11月5日電／據新華社報導，外交部發言人11月5日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，格魯吉亞外長博喬裡什維利將於11月6日至8日對中國進行正式訪問。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：