【
大
中
小
】 【
打 印
】
格魯吉亞外長博喬裡什維利將訪華
http://www.CRNTT.com
2025-11-05 16:18:41
中評社北京11月5日電／據新華社報導，外交部發言人11月5日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，格魯吉亞外長博喬裡什維利將於11月6日至8日對中國進行正式訪問。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
格魯吉亞總理：共建“一帶一路”意義重大
(2025-10-23 12:29:59)
格魯吉亞執政黨在地方選舉中獲勝
(2025-10-07 20:57:01)
格魯吉亞反對派發起反政府示威
(2025-10-05 17:30:25)
中企承建格魯吉亞高速公路F0標段完工通車
(2025-08-19 13:51:40)
多國聯合軍演在格魯吉亞舉行
(2025-07-26 14:02:16)
劉建超會見格魯吉亞代表團
(2025-07-23 17:23:06)
劉彬同格魯吉亞副外舉行中格外交部政治磋商
(2025-07-22 12:29:34)
格魯吉亞總理科巴希澤當選執政黨主席
(2025-05-08 17:19:53)
格魯吉亞執政黨主席宣布辭職並退出政壇
(2025-04-26 15:36:33)
格魯吉亞獲世衛組織消除瘧疾認證
(2025-01-24 16:56:48)