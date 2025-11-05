】 【打 印】 
張慶偉會見泰國跨黨派議員代表團
　　中評社北京11月5日電／據新華社報導，11月5日，全國人大常委會副委員長張慶偉在北京會見泰國國會下議院第一副議長猜亞率領的泰國跨黨派議員代表團，向泰方宣介中共二十屆四中全會精神，就落實兩國領導人重要共識，深化中泰關係和兩國立法機構交往等交換意見。

