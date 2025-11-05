【
大
中
小
】 【
打 印
】
張慶偉會見泰國跨黨派議員代表團
http://www.CRNTT.com
2025-11-05 16:18:12
中評社北京11月5日電／據新華社報導，11月5日，全國人大常委會副委員長張慶偉在北京會見泰國國會下議院第一副議長猜亞率領的泰國跨黨派議員代表團，向泰方宣介中共二十屆四中全會精神，就落實兩國領導人重要共識，深化中泰關係和兩國立法機構交往等交換意見。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國護理專家在泰國獲獎
(2025-10-23 14:28:57)
中泰數字經濟合作實現雙贏
(2025-09-09 17:46:56)
“中國影像泰國高校巡展”活動舉行
(2025-08-10 11:53:18)
中泰教育界舉辦慶祝中泰建交50周年音樂會
(2025-07-14 13:36:04)
豫園燈會走進泰國曼谷
(2025-07-11 14:56:18)
王毅會見泰國外長瑪裡
(2025-07-11 13:19:49)
慶祝中泰建交50周年招待會在曼穀舉行
(2025-07-03 17:16:03)
從一顆榴蓮看中泰貿易開啟智慧新篇章
(2025-07-02 17:02:07)
廣州文旅推介座談會在泰國舉辦
(2025-07-01 16:12:23)
泰國啟動“薩瓦迪·你好”旅遊推廣活動
(2025-05-30 10:52:19)